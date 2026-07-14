Русская весна
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Русская весна

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Стань тем, кто видит первым, тем, кто ведёт к победе (ВИДЕО)

Стань тем, кто видит первым, тем, кто ведёт к победе (ВИДЕО)

В мире, где каждый миг решает судьбу, есть те, кто видит больше, Те, кто становится глазами в небе.

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