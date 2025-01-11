Сны накануне смерти: что на самом деле в них особенного

«Журнал паллиативной медицины» опубликовал результаты десятилетнего научного исследования, которое, во главе с доктором Кристофером Керром, проводила группа медиков американского Центра хосписной и паллиативной помощи в Буффало.
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