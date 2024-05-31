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Китай

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Китай осуждает развертывание Соединенными Штатами ракетной системы средней дальности на Филиппинах -- Минобороны КНР

Пекин, 30 мая /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь в четверг осудил развертывание Соединенными Штатами ракетной системы средней дальности на Филиппинах, заявив, что действия этих двух стран создали для всего Азиатско-Тихоокеанского региона угрозу поражения американским оружием.

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