ВОЗ: Более 200 тысяч человек погибли от жары в Европе за 4 года

В европейском регионе ВОЗ более 200 тысяч человек умерли от жары за период с 2022 по 2025 год. Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге отметил, что смертность, связанная с жарой, за последнее десятилетие выросла на 30%.