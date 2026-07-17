ВОЗ: Более 200 тысяч человек погибли от жары в Европе за 4 года

В европейском регионе ВОЗ более 200 тысяч человек умерли от жары за период с 2022 по 2025 год. Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге отметил, что смертность, связанная с жарой, за последнее десятилетие выросла на 30%.
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