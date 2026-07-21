WSJ: Иран перенёс тысячи центрифуг в защищённый объект под горой Пикакс Израильские и американские официальные лица сообщили, что, по данн.
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WSJ: Иран перенёс тысячи центрифуг в защищённый объект под горой Пикакс Израильские и американские официальные лица сообщили, что, по данн.
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