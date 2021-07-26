В Калининграде построят киногород

В работе круглого стола приняли участие спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (дистанционно; он принимал участие в кинофестивале, но, к сожалению, не смог остаться на мероприятие), министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, председатель конкурсного жюри XVII Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты", ректор ВГИКа, профессор, академик Российской Академии образования, продюсер Владимир Малышев, киновед, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, продюсер, исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" Антон Малышев, заслуженный работник культуры РФ, генеральный директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев, руководитель направления экспорта креативных индустрий РЭЦ Евгения Данильченко (дистанционно), режиссер фильма "Человек из Подольска" Семен Серзин, актер Милош Бикович (дистанционно), продюсер Максим Дашкин, представители правительства Калининградской области, СМИ Калининграда, Светлогорска и др.