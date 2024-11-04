BioWare: Сборник ремастеров Dragon Age сейчас невозможен, студия сфокусировалась на новой Mass EffectДело в том, что в отличие от оригинальной трилогии Mass Effect, которая была целиком построена на гибком и удобном для разработчиков Unreal Engine, первые три Dragon Age создавались на разных движках.