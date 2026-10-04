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Кадры зачистки населенных пунктов от боевиков ВСУ на Краматорском направлении

Кадры зачистки населенных пунктов от боевиков ВСУ на Краматорском направлении

Минобороны России опубликовали кадры зачистки от военных Вооруженных сил Украины в населенных пунктов на Краматорском направлении.

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