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Дарья Борисова провела занятия по медицинской подготовке и робототехнике среди учащихся школы №1384

Дарья Борисова провела занятия по медицинской подготовке и робототехнике среди учащихся школы №1384

Ребятам очень понравилось мероприятие Директор центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова вместе с инструкторами провела обучающие занятия по медицинской подготовке и основам робототехники среди учащихся школы № 1384, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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