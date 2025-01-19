Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Шпротный Часовой-2025» или новые каперы ХХI века

«Шпротный Часовой-2025» или новые каперы ХХI века

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Как говаривал один покойный артист разговорного жанра: наберите воздуха. Набрали? Готовы-готовы? Теперь читаем обжигающую новость-сенсацию: «Эстония разрешит своему военно-морскому флоту в Балтийском море реагировать на потенциальные угрозы силой».

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