«Шпротный Часовой-2025» или новые каперы ХХI века

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Как говаривал один покойный артист разговорного жанра: наберите воздуха. Набрали? Готовы-готовы? Теперь читаем обжигающую новость-сенсацию: «Эстония разрешит своему военно-морскому флоту в Балтийском море реагировать на потенциальные угрозы силой».
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