БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Истребитель J-20: новые горизонты не только для Китая

Истребитель J-20: новые горизонты не только для Китая

Загадочные боевые самолеты нового поколения Китая не сходят с первых полос с тех пор, как пара проектов шестого поколения была рассекречена в конце 2024 года.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Почему автор делает акцент на США? Китай нам в принципе не враг, но и союзник то ситуативный. И до нас китайцам лететь гораздо ближе чем до штатов.
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4 н.