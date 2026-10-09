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Крымская газета

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Комплексное развитие территорий станет ориентиром для качественного обновления регионов

Комплексное развитие территорий станет ориентиром для качественного обновления регионов

С 2021 года по проектам комплексного развития территорий введено в эксплуатацию порядка 5,5 млн кв.

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