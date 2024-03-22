В Бейнеу прошли соревнования по национальным видам спорта

В Бейнеуском районе в преддверии праздника Наурыз на Центральном стадионе им.Али Балта были организованы соревнования по национальным видам спорта - асык ату, аударыспак, лянге, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.
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