Джабаров заявил, что Россия ответит на дипломатические ограничения Евросоюза

Фото: Пресс-служба совета федерации РФ Григорий Лебедев Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием «Взгляд» высказался об инициативе Германии по ограничению доступа российских дипломатов в Европейский союз.