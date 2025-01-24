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Джабаров заявил, что Россия ответит на дипломатические ограничения Евросоюза

Джабаров заявил, что Россия ответит на дипломатические ограничения Евросоюза

Фото: Пресс-служба совета федерации РФ Григорий Лебедев Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием «Взгляд» высказался об инициативе Германии по ограничению доступа российских дипломатов в Европейский союз.

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