"Их уже тьма повсюду": "катастрофа" на улицах города напугала людей - видео

Жители Приморья засняли на видео "катастрофу", которую они обнаружили на улицах Уссурийска. Как поделились очевидцы, огромные полчища непонятных насекомых кружат и возле дорог, и возле пешеходных зон.
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