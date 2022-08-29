Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Молодцы ребятаКонкурс «Полевая ...
  • Владимир Алтайцев
    Сволочь пиндосская, падаль геббельсовская  ты, гибрид смердящего гиеноскунса. ЧТС, Тихановская  шлюха.В Белоруссии кома...
  • Надежда Владыка
    Только такая мерзость как такая гадюка будет воюет против своего народа и истории, но всё списывают на Лукашенко, они...В Белоруссии кома...

"Их уже тьма повсюду": "катастрофа" на улицах города напугала людей - видео

"Их уже тьма повсюду": "катастрофа" на улицах города напугала людей - видео

Жители Приморья засняли на видео "катастрофу", которую они обнаружили на улицах Уссурийска. Как поделились очевидцы, огромные полчища непонятных насекомых кружат и возле дорог, и возле пешеходных зон.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх