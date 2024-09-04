Белоусов поздравил бойцов с освобождением Пречистовки и Первомайского

В адрес воинских частей, задействованных в проведении специальной военной операции, министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму по случаю освобождения населенного пункта Пречистовка в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии