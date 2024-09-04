Страна и люди
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Страна и люди

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Белоусов поздравил бойцов с освобождением Пречистовки и Первомайского

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Пречистовки и Первомайского

В адрес воинских частей, задействованных в проведении специальной военной операции, министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму по случаю освобождения населенного пункта Пречистовка в ДНР.

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