Около 70 участников с супругами собрались в VIP‑лофте в Чапаевском переулке В Москве прошло закрытое мероприятие масонского братства — торжество устроили в честь юбилея ложи.
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