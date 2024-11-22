Срочно! Баллистика на парламент: в Верховной Раде отменены заседания

Депутаты получили уведомление о возможной атаке. Рада отменяет заседания, депутатов уведомили о возможных ударах по парламенту Народных депутатов предупредили о вероятности ракетной атаки на здание Верховной Рады в предстоящие дни.
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