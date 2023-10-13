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35 вещей, на которых оставило свой отпечаток беспощадное время

35 вещей, на которых оставило свой отпечаток беспощадное время

Время летит вперед, неумолимое и беспощадное. На этих снимках можно разглядеть его неуловимый след. Всем этим предметам, от сточенных ножей до тысячелетних римских сандалий, довелось сразиться с самым главным противником — временем, — и каждый из них вышел из этой битвы с разными потерями.

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