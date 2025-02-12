Эксперт рассказал об эффекте от применения ИИ в процессе разработки лекарств

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в процесс разработки лекарств позволяет ускорить процессы и повысить точность исследований, рассказал «Известиям» 12 февраля руководитель группы «Глубокое обучение в науках о жизни» института AIRI Артур Кадурин.
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