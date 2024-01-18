В Минсельхозе прогнозируют дальнейшее падение цен на яйца

Спрос после новогодних праздников на этот продукт упал За минувшую неделю куриные яйца в России подешевели на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории, пишут "Известия" со ссылкой на заявление Минсельхоза.
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