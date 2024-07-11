Как персик: самый модный цвет платья для подружек невесты в 2024 году

Фото: Соцсети Персиковые платья подружек невесты — это всегда хорошая идея. Неважно, хочет ли главная виновница торжества, чтобы платья подружек были одного цвета, с одинаковыми цветочными узорами и текстурой или совершенно разные.
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