PLOS Biology: Ученые выяснили, что шимпанзе «разговаривают» при помощи звуков

Международная команда зоологов провела ряд тестов, поняв, что некоторые виды обезьян способны коммуницировать друг с другом, но делают это при помощи криков и жестов, что похоже на человеческие способы построения диалога.
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