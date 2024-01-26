Рост цен в промышленном секторе Южного Урала за год превысил 20%

Наибольший рост цен зафиксирован в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс цен производителей промышленных товаров по Челябинской области в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года вырос на 0,3%, с декабрем 2022 года – на 20,6%.