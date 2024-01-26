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  • Наталия Сорокина
    Сделать там,  в самих странах СНГ, регистрацию рейсов на самолёт или ж\д по официальному "приглашению" на каждого чел...Россия теряет нас...
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Рост цен в промышленном секторе Южного Урала за год превысил 20%

Рост цен в промышленном секторе Южного Урала за год превысил 20%

Наибольший рост цен зафиксирован в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс цен производителей промышленных товаров по Челябинской области в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года вырос на 0,3%, с декабрем 2022 года – на 20,6%.

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