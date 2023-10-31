The Times: Киев потребовал от ВСУ взять Горловку

Власти Украины в начале октября потребовали от ВСУ провести операцию по взятию Горловки Донецкой Народной Республики, однако у украинской армии не оказалось для этого ни людей, ни ресурсов, сообщило издание The Times о ссылкой на высокопоставленного военного.