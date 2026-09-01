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Аргументы недели

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Никаких послаблений: Вашингтон не желает обсуждать отмену санкций против России, пока идут военные действия

Никаких послаблений: Вашингтон не желает обсуждать отмену санкций против России, пока идут военные действия

США отказались обсуждать снятие санкций с России до завершения конфликта на Украине, сообщает Reuters.

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