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Скандал Зеленского и Трампа. Продолжение

Скандал Зеленского и Трампа. Продолжение

Местная нефтяная компания объявила бойкот и не поставляет топливо на американские базы, расположенные в Норвегии.

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Комментарии
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Eduard
А что,разае переворот в Киеве бто законно,а норвежские &quot;кильки&quot;?А преступления в Одессе? А АТО? Переворот был в Киеве,а Анти Террористическая Операция почему-то на Донбассе проводится.Как вам афёра?
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8 час.
Eduard
Дерьмо,это когда когда-то &quot;культурная&quot; Европа поддерживпет страну,где происходят перевороты и другие преступления,это позор!
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8 час.
Eduard
И не надо нам мораль читать,что к чему мы знаем.Мы не слушаем лживую пропогандуЗапада,где преступления Киева и свои умалчиваются!
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8 час.
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