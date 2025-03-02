Eduard А что,разае переворот в Киеве бто законно,а норвежские "кильки"?А преступления в Одессе? А АТО? Переворот был в Киеве,а Анти Террористическая Операция почему-то на Донбассе проводится.Как вам афёра?

Eduard Дерьмо,это когда когда-то "культурная" Европа поддерживпет страну,где происходят перевороты и другие преступления,это позор!