В Курской области произошло столкновение иномарки с прицепом

<p style="text-align:justify"><strong>8 октября текущего года примерно в 11:20 на трассе «Лукьяновка – Тим» в Мантуровском районе Курской области 45-летний водитель транспортного средства «КАЗ» двигался в направлении поселка Тим.
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