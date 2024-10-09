KurskTV.Ru
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

KurskTV.Ru

4 подписчика

В Курской области произошло столкновение иномарки с прицепом

<p style="text-align:justify"><strong>8 октября текущего года примерно в 11:20 на трассе &laquo;Лукьяновка &ndash; Тим&raquo; в Мантуровском районе Курской области 45-летний водитель транспортного средства &laquo;КАЗ&raquo; двигался в направлении поселка Тим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх