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Татарстан Милли музеенда татар меценатлыгы традицияләре турында проект тәкъдим ителә

Татарстан Милли музеенда татар меценатлыгы традицияләре турында проект тәкъдим ителә

11 сентябрьдә 10:00 сәгатьтә Татарстан Республикасы Милли музеенда «Татар милли меценатлыгы традицияләре: башлангычлар һәм хәзерге заман» дип аталган проект тәкъдим ителәчәк.

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