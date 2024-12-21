Захарова отреагировала на изменения в дипкорпусе Украины строчками Крылова

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отреагировала на кадровые изменения в дипломатическом корпусе Украины строчками из басни Ивана Крылова «Квартет».
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