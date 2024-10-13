В Якутии самолет совершил жесткую посадку

Самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в Олёкминском районе Якутии, погиб один человек. По предварительным данным, причиной аварийной посадки самолета стала потеря тяги двигателя, которая привела к его дальнейшему отказу.
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