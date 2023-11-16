Азербайджан отказался от встречи с Арменией в Вашингтоне и обвинил США в предвзятости

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило в четверг, что не может принять участие во встрече с министром иностранных дел Армении, запланированной на 20 ноября в Вашингтоне, из-за "одностороннего подхода Соединенных Штатов".
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