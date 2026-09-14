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Царьград

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Посол Бразилии выделил принципы БРИКС на саммите в Нью-Дели

Посол Бразилии выделил принципы БРИКС на саммите в Нью-Дели

Посол Бразилии в Москве, Сержио Родригес дос Сантос, на саммите БРИКС в Нью-Дели отметил, что союз отличается взаимным уважением участников, что контрастирует с подходом Евросоюза, избегая навязывания мнений.

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