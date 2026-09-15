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Царьград

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В Петербурге нашли африканского сервала, гулявшего по улицам города

В Петербурге нашли африканского сервала, гулявшего по улицам города

Жительница Санкт-Петербурга обнаружила на улице сервала — дикую африканскую кошку. Встреча произошла днём 15 сентября, когда девушка выгуливала собаку.

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