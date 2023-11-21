Более 5,5 тонны опасного "домашнего мяса" уничтожили в Алтайском крае

Качество продукции подтверждает только слово продавца, в Россельхознадзоре подчеркивают, что такое мясо может быть опасно для здоровья Более 200 попыток нелегальной перевозки мяса пресекли за девять месяцев в Алтайском крае сотрудники регионального Россельхознадзора совместно с ГИБДД.
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