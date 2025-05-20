Разведка сбоем: пресечена крупнейшая бот-атака на госструктуры в РФ

Рекордную атаку на российские государственные и общественные организации, в которой были задействованы 4,6 млн IP-адресов, зафиксировали 16 мая, рассказали «Известиям» в компании по сетевой безопасности Curator.
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