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5koleso.ru

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Электрический кроссовер Voyah Free будут собирать в России: что об этом известно?

Электрический кроссовер Voyah Free будут собирать в России: что об этом известно?

Voyah Free получил в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), в котором указано, что автомобиль будут собирать на мощностях липецкого завода «Моторинвест» — там же, где сейчас выпускают модели под брендом Evolute.

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