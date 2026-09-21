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Регионы России

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Экспорт грузинского пива в Россию вырос на 56,4% в августе

Экспорт грузинского пива в Россию вырос на 56,4% в августе

В августе 2026 года экспорт пива из Грузии в Россию достиг 124 тонны, что на 56,4% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года.

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