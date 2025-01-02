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Иностранцы задержаны в Турции за указания теракта в "Крокусе" за 800 тыс. рублей

Иностранцы задержаны в Турции за указания теракта в "Крокусе" за 800 тыс. рублей

В Турции задержаны иностранные граждане, подозреваемые в организации теракта в "Крокусе". По данным агентства Anadolu, они отдали указания исполнителям, пообещав вознаграждение в 800 тысяч рублей и новые паспорта.

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