Иностранцы задержаны в Турции за указания теракта в "Крокусе" за 800 тыс. рублей

В Турции задержаны иностранные граждане, подозреваемые в организации теракта в "Крокусе". По данным агентства Anadolu, они отдали указания исполнителям, пообещав вознаграждение в 800 тысяч рублей и новые паспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии