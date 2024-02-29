Добрый Мир
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Добрый Мир

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Захарова: Молдавии будет нелегко вернуться к договоренностям с Россией

Захарова: Молдавии будет нелегко вернуться к договоренностям с Россией

Захарова: Молдавии будет нелегко вернуться к договоренностям с Россией Правительству Молдавии следует понимать, что республике будет сложно вернуться к договоренностям с Россией, которые она уничтожает, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

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Комментарии
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Лев Добрый
Работать надо с ними так, чтобы они запищали, как-будто яйца дверью прищемили, тогда и порядок будет, как в танковых войсках!🤠😜👈😱🗡️👍
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19 час.

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