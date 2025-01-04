Экс-помощник Ники Минаж заявил, что певица ударила его и угрожала своим мужем, осужденным за попытку изнасилования

Ники Минаж снова оказалась в центре скандала: бывший менеджер эпатажной рэперши обвинил ее в побоях. В иске Брэндона Джована Гарретта говорится, что знаменитость применила к нему физическую силу в апреле прошлого года, пишет Rolling Stone.
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