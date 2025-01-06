Донецк. С самого утра в городе слышны отдаленные звуки работы артиллерии и РСЗО. В небе курсирует наша авиация.
Донецк.
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Донецк. С самого утра в городе слышны отдаленные звуки работы артиллерии и РСЗО. В небе курсирует наша авиация.
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