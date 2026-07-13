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Пушкарева сфотографировалась с Синнером на ужине чемпионов «Уимблдона»

17-летняя Анна Пушкарева опубликовала снимки с ужина чемпионов « Уимблдона ». Победительница юниорского турнира сфотографировалась с Янником Синнером и Джорданом Ли.

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