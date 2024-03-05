Маккиннон – 5-й игрок в истории НХЛ с очками в 30+ домашних матчах подряд. Со старта сезона – 2-й

Форвард «Колорадо» набрал 4 (2+2) очка в игре регулярного чемпионата с «Чикаго» (5:0). В активе 28-летнего канадца стало 105 (39+66) очков в 63 играх, он делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с Никитой Кучеровым из «Тампы».
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