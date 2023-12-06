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Культурка шарлотки: выпороть, посадить, изгнать с позором ?

Культурка шарлотки: выпороть, посадить, изгнать с позором ?

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Реплика. Намедни с интересом (со стороны) наблюдал за яростным спором двух девиц, едва-едва выбравшихся из подросткового состояния.

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Комментарии
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Daddy Bo
И оружие в руки - ни в коем случае. Ничего острее лопаты!
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18 час.
Елена Львовна
Перевоспитывать надо в специальных учреждениях : зонах, психушках и т.п. Армия  -  это люди, чей удел Родину защищать. И там должны быть адекватные, обученные, ответственные люди. Армия -  это не отхожее место, куда сливают помои.   К армии нужно относиться с уважением и заботой. Они наши защитники.  А сливать всякую шваль под видом перевоспитания.... А может им еще и денежное содержание?... Нонсенс
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18 час.
Vladimir Soukhatchev
Согласен с вами! Однако категорически против &quot;предложения&quot; инкогнито-автора &quot;Оставить убогих в покое&quot;. Такие Шарлотки изголодавшись и от безденежья быстро окажутся в поле зрения кураторов СБУ и могут натворить много бед в России! А второго паспорта взамен сознательно и прилюдно сожженного Не Выдавать Никогда! Максимум - регистрацию.
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2 час.

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