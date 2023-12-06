Культурка шарлотки: выпороть, посадить, изгнать с позором ?

Елена Львовна

Перевоспитывать надо в специальных учреждениях : зонах, психушках и т.п. Армия - это люди, чей удел Родину защищать. И там должны быть адекватные, обученные, ответственные люди. Армия - это не отхожее место, куда сливают помои. К армии нужно относиться с уважением и заботой. Они наши защитники. А сливать всякую шваль под видом перевоспитания.... А может им еще и денежное содержание?... Нонсенс