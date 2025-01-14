Армения не собирается выходить из ЕАЭС и готовы арестовать Путина

S

Serg

Ласковая армянская "теля" собралась двух маток сосать. Вот только что фактически получится "отсосать", посмотрим. А с диаспорой нужно разбираться на основании закона. Если принят закон о роспуске диаспор и запрещении их на территории РФ, значит необходимо соблюдать закон и не только в отношении армянской диаспоры, но и в отношении всех остальных.