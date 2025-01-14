Министр экономики Армении Папоян: в повестке нет вопроса выхода из ЕАЭС В повестке правительства Армении нет вопроса выхода из ЕАЭС, заявил журналистам министр экономики страны Геворг Папоян.
Армения не собирается выходить из ЕАЭС и готовы арестовать Путина
Комментарии
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Владимир Елкин
Пора присмотреться к армянской 1,5 миллионной диаспоре в России! Все ли считают Россию СВОЕЙ страной!!!
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7 час.
Sergey
люди не помнящие добра! продажные и хитрожо......е!
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6 час.
S
Serg
Ласковая армянская "теля" собралась двух маток сосать. Вот только что фактически получится "отсосать", посмотрим. А с диаспорой нужно разбираться на основании закона. Если принят закон о роспуске диаспор и запрещении их на территории РФ, значит необходимо соблюдать закон и не только в отношении армянской диаспоры, но и в отношении всех остальных.
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5 час.
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