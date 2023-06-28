Спички - не игрушка

85 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Uri Strukow
    Министра обороны или главнокомандующего?Какова роль МО С....
  • Лилия Дрогочинская
    Читаю Ваши высказывания уже не в первый раз… хочется думать, что Вы просто дура, а не враг…Какова роль МО С....
  • Леонид Буравлев
    Где это афтар увидал свастику на Вагнеровцах?)) В страшном сне приснилось или на толчке придумал? Аналитик сортирный!))"Пригожин спас Пу...

Мятеж Пригожина имеет огромную скрытую часть

Мятеж Пригожина имеет огромную скрытую часть

Не думал, что всё закончится так быстро. Однако внезапная “покладистость” Пригожина свидетельствует о том, что далеко не глупые люди собирались стать бенефициарами этого мятежа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх