«Челси» не выигрывает 4 матча подряд. У команды Поттера 1 победа в 9 последних играх

«Челси» выиграл 1 из 9 последних матчей. Сегодня команда тренера Грэма Поттера на выезде уступила «Боруссии» Дортмунд (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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