Первый туристический форум стран БРИКС пройдет в Москве в июне

Первый Туристический форум БРИКС пройдет в Москве 20-21 июня. В работе форума примут участие более 300 представителей профильных ведомств, бизнес-сообщества, руководителей ассоциаций и отраслевых экспертов.
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