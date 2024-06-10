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Первый туристический форум стран БРИКС пройдет в Москве в июне

Первый туристический форум стран БРИКС пройдет в Москве в июне

Первый Туристический форум БРИКС пройдет в Москве 20-21 июня. В работе форума примут участие более 300 представителей профильных ведомств, бизнес-сообщества, руководителей ассоциаций и отраслевых экспертов.

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