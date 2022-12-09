В Смоленске наградили учащихся колледжа, которые помогли задержать подозреваемого в грабеже

Начальник УМВД России по Смоленской области генерал-майор полиции Валерий Саржин наградил благодарственными письмами учащихся Смоленского колледжа правоохраны и правосудия Алину Бобкову и Анастасию Гусеву за активное содействие в раскрытии грабежа.
Начальник УМВД России по Смоленской области генерал-майор полиции Валерий Саржин наградил благодарственными письмами учащихся Смоленского колледжа правоохраны и правосудия Алину Бобкову и Анастасию Гусеву за активное содействие в раскрытии грабежа.
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